Briatore furioso contro chi attacca il figlio sui social: “Nathan non è obeso, ma tu sei un co*****e”

Flavio Briatore è intervenuto sui social per prendere le difese del figlio Nathan Falco, di 10 anni, da chi prendeva di mira il ragazzino. “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”, aveva scritto un utente commentando una foto postata su Instagram che ritraeva l’imprenditore in compagnia del figlio. “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”, ha scritto di tutta risposta Briatore.

Molti altri utenti si sono schierati dalla sua parte, increduli sulla leggerezza con cui queste parole siano rivolte a un bambino di appena 10 anni. “Ma come ti permetti a parlare così di un bambino ti dovresti semplicemente vergognare”, scrive un’altra utente. “Ma non vi fate schifo ad offendere senza motivo un ragazzino?”, si legge ancora tra i commenti.

Ma non è la prima volta che Flavio Briatore interviene per difendere dagli attacchi sui social il figlio, nato nel 2010 dall’unione con la conduttrice Elisabetta Gregoraci. La coppia, che si era sposata nel 2008, si è separata nel 2017. Negli ultimi mesi una serie di scambi – talvolta anche accesi – tra Gregoraci e Briatore a proposito del matrimonio e della separazione sono finiti sui giornali dopo che la donna ha deciso di partecipare come concorrente del Grande Fratello Vip.

