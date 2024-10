Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli per una battuta a Ballando con le Stelle: “L’educazione è più difficile”

Ballando con le Stelle, Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli

Rossella Erra si scaglia contro Selvaggia Lucarelli per via di una battuta che la giornalista aveva pronunciato nel corso di Ballando con le Stelle.

Al termine dell’esibizione dell’attore e modello turco Furkan Palali, infatti, Rossella Erra, che all’interno della trasmissione ricopre il ruolo della Presidente anti-giuria, aveva accolto il concorrente parlando in turco.

Successivamente Selvaggia Lucarelli aveva scherzato affermando: “Brava Rossella, hai imparato il turco. Ora, prova con l’italiano”.

“brava rossella hai imparato il turco, ora prova con l’italiano”

questi sono i veri dissing, altro che fedez e tony effe#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/qV3ihOv2fF — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) September 28, 2024

Una battuta che evidentemente non è stata apprezzata da Rossella Erra che, ai microfoni de La volta buona, ha così replicato: “Che battuta simpatica! L’italiano, in effetti, è una lingua difficile. Non ho voluto rispondere in quel momento perché non volevo rovinare quella prima puntata con una polemica. Poi, sai com’è, è facile imparare l’italiano, l’educazione è molto più difficile. Avrei chiuso anche lì la polemica, ma sul suo social ha caricato solo quello spezzone. Quello che mi è potuto arrivare sui miei social tra offese e insulti, lì io non ci sto più”.

A quel punto la conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto i titoli di studio: “Ho fatto il liceo scientifico, mi sono laureata con 110 e lode, ho fatto la commercialista, la mediatrice e tra poco divento giornalista. Comunque non sono i titoli che fanno la persona”. Caterina Balivo ha quindi aggiunto: “Quindi stai per diventare giornalista, lei non lo è più”.

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, ha controreplicato a Rossella Erra condividendo nuovamente la sua battuta a Ballando con le Stelle tra le stories del suo profilo Instagram: “S’è offesa per una battuta per cui lo ripropongo”.