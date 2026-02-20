Anticipazioni La Forza di una Donna: chi è davvero Emre, solo ora la verità

DOPO TANTO TEMPO SCOPRIREMO CHI SIA VERAMENTE, GLI SPOILER DELL’AMATA DIZI TURCA

La Forza di una Donna continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico, nelle puntate della dizi turca che andranno in onda dal 23 al 28 febbraio ci sarà un colpo di scena che riguarda Emrne, si potrebbe scoprire chi sia realmente.

Ad aggiungere ulteriori informazioni alle anticipazioni delle puntate delle prossime settimane ci sono, poi, gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia e – stando a quanto rivelano – per alcuni personaggi potrebbe davvero cambiare tutto.

La Forza di una Donna, cosa vedremo nelle prossime puntate

In Italia nella settimana che andrà in onda dal 23 al 28 febbraio vedremo Ceyda che ha ricevuto una chiamata dalla sorella e, poiché dovrà partire per raggiungerla, chiederà aiuto a Emre. Sirin deciderà di raccontare a Nisan e Doruk una verità sconvolgente, che li metterà contro Arif.

Enver e Sirin si trasferiranno da Bahar dopo il rogo che c’è stato, vorranno restare per un periodo a casa di Sarp. Intanto Ceyda e Bahar ripeteranno il test di paternità per scoprire se Emre è davvero il padre di Arda. Enver, poi, farà una confessione a Ceyda, dicendole che ha trovato in casa di Sarp un reggiseno e spiegando che sospetta di chi possa essere. Nelle prossime puntate de La Forza di una Donna che andranno in onda la prossima settimana in Italia, dunque, vedremo che si inizierà a pensare che Emre possa non essere il padre di Arda.

A dare ulteriori informazioni riguardo a ciò che vedremo prossimamente nelle puntate della dizi sono le anticipazioni che arrivano dalla Turchia. Ceyda scoprirà da Jale che lei ed Emre non sono i veri genitori di Arda e che il loro figlio biologico sarebbe stato scambiato alla nascita. Quando Emre contatterà Kismet per essere assistito legalmente e chiedere la custodia del bambino, la legale gli spiegherà che il primo passaggio è dimostrare che sia realmente il padre di Arda.

Così Emre effettuerà un test del DNA e scoprirà che non è lui il vero padre del bambino, sarà furioso con Ceyda perché si sentirà preso in giro e così deciderà di affrontarla. Ceyda – dal canto suo – gli dirà che è sicura che sia lui il padre, ma lui non vorrà sentire ragioni. La giovane si sfogherà con Bahar che le consiglierà di effettuare un secondo test di paternità, chiederanno aiuto a Jale, che capirà subito che qualcosa non quadra ed effettuerà un esame anche sul DNA della madre. La dottoressa scoprirà che nessuno dei due è genitore biologico di Arda e quando informerà Ceyda, lei reagirà malissimo. Ora bisogna solo capire quando andranno in onda queste puntate, al momento si conoscono solo le anticipazioni dell’ultima settimana di febbraio e questa scoperta sembra essere molto lontana.