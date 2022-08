Angelina Jolie contro Brad Pitt: “Mi ha insultata e picchiata”

Angelina Jolie ha accusato l’ex marito Brad Pitt di averla insultata e picchiata: l’episodio risale al 2016 ed è stato svelato dalla Cnn, che ha ottenuto un rapporto dell’Fbi sulla vicenda.

L’attore non è stato né indagato né arrestato per le presunte violenze, motivo per cui nei giorni scorsi la Jolie ha presentato una denuncia anonima nei confronti dell’Fbi chiedendo come mail il Bureau per il Freedom of Information Act non abbia investigato sul suo ex marito.

“Stai mandando a puttane questa famiglia” avrebbe urlato Brad Pitt, ubriaco, alla Jolie, la quale, poi, sarebbe stata afferrata per la testa dall’attore e spinta contro il muro del bagno dell’aereo privato su cui stavano viaggiando.

L’attrice, inoltre, avrebbe raccontato che due dei suoi figli, all’epoca minorenni, “erano fuori dalla porta a piangere e hanno chiesto ‘Stai bene mamma?'” con Brad Pitt che avrebbe urlato: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza”.

Uno dei due bambini avrebbe reagito esclamando: “Non è lei, sei tu, stronzo”, scatenando le furie dell’interprete, che gli è corso incontro “come per picchiarlo”, venendo poi bloccato dalla Jolie.

L’attrice, inoltre, ha allegato alla denuncia una foto che dimostrerebbe di aver subito lesioni alla schiena e al gomito denunciando il marito di aver aggredito “fisicamente e verbalmente” lei e i loro figli.

Nonostante le accuse, però, l’Fbi ha deciso di non procedere nei confronti di Brad Pitt, motivo per cui Angelina Jolie ha intentato una causa contro l’agenzia.