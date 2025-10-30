Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

La telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu

La conduttrice e concorrente del reality show di Rai 1 ha perso il fratello, morto in un tragico incidente stradale

di Niccolò Di Francesco
Andrea Delogu era in macchina, diretta negli studi di Ballando con le Stelle dove doveva provare la prossima coreografia, quando ha appreso la notizia della morte del fratello Evan, il 18enne scomparso in un tragico incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese.Lo rivela il Corriere della Sera, secondo cui la conduttrice ha ovviamente interrotto tutti i suoi impegni per recarsi a Bellaria. Una notizia che ha scioccato la produzione della trasmissione dove si “respira un’aria triste e sospesa, di incredulità”. Barbara D’Urso, concorrente della trasmissione, ha scritto sui social: “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”.

In un post Instagram di qualche mese fa, in cui appariva in alcune fotografie con la sorella, Andrea Delogu scriveva così di Evan: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto”. Walter Delogu, papà di Evan, ha invece scritto su Facebook subito dopo la sua morte: “Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà..tua mamma….e tua sorella Andrea”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
