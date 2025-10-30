Icona app
Cronaca

Il dolore di Walter Delogu: “Vi dico chi era mio figlio, venderò la moto perché non posso più vederla”

Immagine di copertina

Le parole del papà di Evan, fratello della conduttrice, morto a soli 18 anni in un incidente stradale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Walter Delogu, papà della conduttrice tv Andrea e di Evan, esprime tutto il suo dolore per la morte del figlio 18enne. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, Walter Delogu ha scritto: “Vi dico chi era mio figlio. Faceva le serali, studiava Alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto”.

E ancora: “Mi traduceva dall’inglese articoli di nuove droghe pericolose, che servivano a me alle conferenze che faccio nelle scuole per prevenire disgrazie di questa maledizione. Non beveva, non fumava e a volte lo prendevo in giro, dicendogli o che era un talebano o un angelo. Ho capito ieri chi eri tu… Un angelo. Amore mio perché ci hai lasciato, ci sarà un motivo, fammelo sapere presto ti prego. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo metto a posto. Ti abbraccia la mamma e tua sorella, la tua amata moto la farò aggiustare e la venderò, so quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide ( come lo chiamavi tu ) quindi non la farò demolire, scusami, ma non riuscirei più a vederla o guidarla. La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre. A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre. E ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere”.

Il giovane, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Evan Delogu era in sella alla sua moto, una Benelli 750, quando ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo della luce. Immediato l’intervento degli uomini del 188: il ragazzo, però, è morto sul colpo. In un post Instagram di qualche mese fa, in cui appariva in alcune fotografie con la sorella, Andrea Delogu scriveva così di lui: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca