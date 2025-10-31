Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante”

Andrea Delogu è devastata dal dolore per la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un tragico incidente stradale. La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, che dopo aver appreso la tragica notizia si è immediatamente a Bellaria dalla sua famiglia, è stata raggiunta dalla sua amica Ema Stockholma. Intercettata da La Repubblica, Andrea Delogu ha dichiarato: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. Da mercoledì la presentatrice si è chiusa nel suo dolore: la Rai, per rispetto, ha deciso di annullare la messa in onda delle puntate del suo programma in onda su Rai 2, La porta magica.

La conduttrice non parteciperà alla puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 sabato 1 novembre. Non è ancora chiaro se Andrea Delogu deciderà di continuare la sua avventura all’interno della trasmissione o opterà per il ritiro. Ma questo, in un momento così tragico, è un dettaglio che passa in secondo piano. Di certo c’è che l’intera produzione della trasmissione è al suo fianco. Milly Carlucci, nel corso di un collegamento con la Vita in Diretta, ha dichiarato: “Non ci sono parole per descrivere quello che è successo e non posso nemmeno immaginare cosa stia provando Andrea in questo momento. Sicuramente non è davanti alla tv, ma qualcuno glielo dirà: noi gli siamo tutti vicini, ieri l’abbiamo inondata di messaggi. Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia”.