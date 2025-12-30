Icona app
Spettacoli

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, il Codacons: “Non basta, il Grande Fratello Vip non deve andare in onda”

La nota dell'associazione dei consumatori

di Niccolò Di Francesco
Il Codacons chiede la sospensione del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona. L’associazione dei consumatori, infatti, in una nota ufficiale ha sottolineato: “Non basta fermare il conduttore, occorre sospendere cautelativamente l’intera messa in onda del programma”. Il Codacons ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano e una formale diffida a Mediaset, accompagnata da esposti all’AGCM e all’AGCOM, per verificare eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale.

L’associazione dei consumatori mette in discussione la regolarità dei casting dopo le rivelazioni di Corona. Qualora i trattamenti di favore rivelati dall’ex paparazzo venissero confermati “potrebbero pregiudicare l’uguaglianza tra i partecipanti ai casting e violare obblighi informativi e regolamentari nell’ambito audiovisivo”. Per questo motivo il Codacons ha chiesto di sospendere anche la messa in onda della trasmissione fino a quando i fatti non saranno completamente chiariti.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
