Il Codacons chiede la sospensione del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona. L’associazione dei consumatori, infatti, in una nota ufficiale ha sottolineato: “Non basta fermare il conduttore, occorre sospendere cautelativamente l’intera messa in onda del programma”. Il Codacons ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano e una formale diffida a Mediaset, accompagnata da esposti all’AGCM e all’AGCOM, per verificare eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale.

L’associazione dei consumatori mette in discussione la regolarità dei casting dopo le rivelazioni di Corona. Qualora i trattamenti di favore rivelati dall’ex paparazzo venissero confermati “potrebbero pregiudicare l’uguaglianza tra i partecipanti ai casting e violare obblighi informativi e regolamentari nell’ambito audiovisivo”. Per questo motivo il Codacons ha chiesto di sospendere anche la messa in onda della trasmissione fino a quando i fatti non saranno completamente chiariti.