Alessia Marcuzzi parla per la prima volta della critiche, ma soprattutto degli insulti ricevuti sui social, dopo la sua co-conduzione al Festival di Sanremo 2025. La sua performance, infatti, era stata duramente criticata dagli utenti, alcuni dei quali, come purtroppo spesso accade, avevano offeso la presentatrice con insulti e frasi irripetibili. Ospite di Domenica In nella giornata del 23 marzo, Alessia Marcuzzi ha dichiarato: “Una cosa a Sanremo mi è dispiaciuta. In conferenza stampa ho detto che non era il mio sogno condurre Sanremo. Ovviamente ero felicissima di farlo, mi sono divertita”.

La conduttrice, quindi, si è sfogata: “Sono stata autentica e sono stata me stessa sul palco. Sono un po’ scanzonata, a volte anche a troppo. Non sono così 24 ore al giorno, in quel momento mi sentivo bene. Sono stata molto criticata a Sanremo, non replico mai alle critiche che reputo fondamentali. Una cosa mi è dispiaciuta. Mi è arrivata addosso una shitstorm per il modo di fare troppo scanzonato. Mi hanno detto che hanno iniziato a scrivere che sembravo drogata”.

“Ci tengo a dire che non ho mai fumato in vita mia, non mi sono mai drogata. È l’unica cosa che mi dispiace, per il resto accetto tutte le critiche. Mia figlia ha 13 anni e legge quello che viene scritto, mi dispiace quando scrivono che sembro drogata o ubriaca. Se non sono piaciuta, ci può stare”. La conduttrice, poi, spiega perché, qualche anno fa, la sua carriera si era improvvisamente interrotta: “Ho iniziato a lavorare in tv a 17 anni. Attorno ai 50 ho sentito il bisogno di fermarmi. Venivo da anni in cui avevo condotto il reality, non ero sicura di poterlo ancora fare. Non avevo il bisogno di andare in video, le mie altre attività mi consentivano di provvedere alle esigenze della mia famiglia. Potevo permettermi di fermarmi e l’ho fatto”.