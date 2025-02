Il manager di Alessia Marcuzzi furioso per la figuraccia a Sanremo

Il manager di Alessia Marcuzzi sarebbe andato su tutte le furie per le gag inscenate da Alessia Marcuzzi durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2025.

Lo sostiene Dagospia secondo cui “Beppe Caschetto non era a Sanremo ma lo descrivono come furioso per la figuraccia della sua assistita”.

Il manager non era presente all’Ariston ma sarebbe stato allertato quando ormai la situazione “era degenerata”. Durante l’ultima puntata della kermesse, nella quale Alessia Marcuzzi rivestiva i panni della co-conduttrice, la presentatrice aveva inscenato una gag abbracciando diversi protagonisti della manifestazione, da Achille Lauro a Carlo Conti.

Tuttavia, la performance della conduttrice è stata stroncata sia dalla critica che dai commenti apparsi sui social con diversi follower che hanno “bocciato” Alessia Marcuzzi.

E Dagospia rivela il nome anche del “responsabile” della gag. La presentatrice, infatti, come quasi tutti i co-conduttori era sprovvista di autori e copione anche se, secondo quanto rivela il sito diretto da Roberto D’Agostino, a suggerire la presentatrice sarebbe stato Fabrizio Biggio, amico di Alessia Marcuzzi nonché “parente” dal momento che il comico è sposato con Valentina De Ceglie, cugina della conduttrice.

A difendere Alessia Marcuzzi era stato Carlo Conti che, durante Tv Talk, ha dichiarato: “Non sapevo di questa polemica, io vivo nel mio mondo. Secondo me ha fatto quello che doveva fare. Lei è una forza della natura, è energia pura e spontaneità. Non ho preparato nulla con gli altri co-conduttori, a parte i comici ai quali ho dovuto fare da spalla. Lei è stata se stessa e non costruita, ma così come altri, ad esempio anche Mahmood con la sua timidezza, la sua dolcezza e potenza”.