Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Immagine di copertina

Il programma di Stefano De Martino slitta a causa della partita della Nazionale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Perché Affari Tuoi stasera, venerdì 5 settembre 2025, non va in onda su Rai 1? La trasmissione condotta da Stefano De Martino si prende una pausa momentanea a causa della partita della Nazionale Italiana, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che vedrà l’Italia guidata da Gattuso sfidare l’Estonia. Essendo il calcio d’inizio fissato per le ore 20,45, la linea, subito dopo il TG1, passerà direttamente ai telecronisti Rai per il prepartita. È questo, quindi, il motivo per il quale Affari Tuoi stasera non va in onda. I fan del game show, comunque, possono stare tranquilli: la trasmissione di Stefano De Martino, infatti, tornerà regolarmente in onda a partire da sabato 6 settembre, sempre su Rai 1 ovviamente.

Nel frattempo continua la sfida audience tra il programma di Rai 1 e il competitor di Canale 5, ovvero la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Gli ascolti tv, a sorpresa, finora hanno premiato il game show di Gerry Scotti. Un risultato sorprendente e inatteso frutto anche della strategia Mediaset di mandare in onda la trasmissione per tutta l’estate riuscendo, così, a fidelizzare il pubblico. Anche nella giornata di ieri, giovedì 4 settembre, La Ruota della Fortuna ha prevalso su Affari Tuoi con 4.372.000 spettatori, pari al 24.6% di share. Il game show condotto da De Martino, invece, ha ottenuto 4.000.000 spettatori con il 22.7% di share.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
TV / Ascolti tv giovedì 4 settembre: Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandra Amoroso
TV / Volontè – L’uomo dai mille volti: il documentario sull’attore stasera su Rai 3
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
TV / Ascolti tv giovedì 4 settembre: Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandra Amoroso
TV / Volontè – L’uomo dai mille volti: il documentario sull’attore stasera su Rai 3
TV / Alessandra Amoroso – Live a Caracalla: lo spettacolo musicale su Canale 5
TV / Hypnotic: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Succede anche nelle migliori famiglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fall: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi
Spettacoli / Paolo Brosio ricorda Emilio Fede: "È stato un padre, ma il carattere era tremendo"
TV / Ascolti tv mercoledì 3 settembre: One True Loves, Una seconda occasione
Ricerca