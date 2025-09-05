Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Affari Tuoi stasera, venerdì 5 settembre 2025, non va in onda su Rai 1? La trasmissione condotta da Stefano De Martino si prende una pausa momentanea a causa della partita della Nazionale Italiana, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che vedrà l’Italia guidata da Gattuso sfidare l’Estonia. Essendo il calcio d’inizio fissato per le ore 20,45, la linea, subito dopo il TG1, passerà direttamente ai telecronisti Rai per il prepartita. È questo, quindi, il motivo per il quale Affari Tuoi stasera non va in onda. I fan del game show, comunque, possono stare tranquilli: la trasmissione di Stefano De Martino, infatti, tornerà regolarmente in onda a partire da sabato 6 settembre, sempre su Rai 1 ovviamente.

Nel frattempo continua la sfida audience tra il programma di Rai 1 e il competitor di Canale 5, ovvero la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Gli ascolti tv, a sorpresa, finora hanno premiato il game show di Gerry Scotti. Un risultato sorprendente e inatteso frutto anche della strategia Mediaset di mandare in onda la trasmissione per tutta l’estate riuscendo, così, a fidelizzare il pubblico. Anche nella giornata di ieri, giovedì 4 settembre, La Ruota della Fortuna ha prevalso su Affari Tuoi con 4.372.000 spettatori, pari al 24.6% di share. Il game show condotto da De Martino, invece, ha ottenuto 4.000.000 spettatori con il 22.7% di share.