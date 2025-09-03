Gerry Scotti batte Stefano De Martino negli ascolti: la frecciata del conduttore di Canale 5 sui social

Gerry Scotti vince la prima sfida stagionale con Stefano De Martino e festeggia sui social. Il conduttore, dopo i risultati della sua Ruota della Fortuna, che ha prevalso sul competitor Affari Tuoi, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della sua ombra con un citazione di un brano di Vasco Rossi. Il presentatore di Canale 5, infatti, ha scritto: “Eh già”. Difficile non carpire una piccola frecciatina nei confronti del rivale dal momento che l’incipit del brano recita: “Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità”. D’altronde Gerry Scotti aveva già punzecchiato il collega in una recente intervista a Il Messaggero in cui aveva affermato: “In Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto, per carità. Secondo me in Rai certi dirigenti nelle loro riunioni devono aver detto: ‘La ruota della fortuna è un vecchio format, controprogrammiamo con la nostra bella tv di una volta e sarà una lotta alla pari’. Non hanno calcolato il vecchio zio Gerry, però”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Scotti, poi, aveva rivolto un messaggio a De Martino: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto”. Precedentemente, invece, a La Repubblica aveva dichiarato sul collega: “Essere fusto aiuta. Ha l’età che avevo io quando ho cominciato, solo che Berlusconi mi diceva che sembravo un ragioniere della Brianza, lui è uno strafico di Napoli”.