Ultimo aggiornamento ore 07:49
Banner abbonamento
TV

Ascolti tv giovedì 4 settembre: Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandra Amoroso

di Giovanni Macchi
Ascolti tv giovedì 4 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Succede anche nelle migliori famiglie. Su Rai 2 Hypnotic. Su Rai 3 Volontè. L’uomo dai mille volti. Su Rete 4 Il marchese del Grillo. Su Canale 5 Alessandra Amoroso a Caracalla. Su Italia 1 Fall. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 4 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 4 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca