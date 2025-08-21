Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

L’ex compagna di Pippo Baudo: “Mi voleva sposare ma l’ho lasciato, aveva una gelosia morbosa”

Immagine di copertina

Adriana Russo ripercorre la sua relazione con il conduttore tv

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Adriana Russo, attrice ed ex compagna di Pippo Baudo, ripercorre la sua storia d’amore con il conduttore tv, scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni. Intervistata dal settimanale Oggi, l’interprete ricorda: “Eravamo innamorati ma Pippo si fece prendere da una frenesia inspiegabile. Andò da mio padre e gli chiese la mia mano, voleva portarmi a vivere nella sua villa di Morlupo, fare di me la madre dei suoi figli. Correva, come se avesse una gran fretta. Dopo neanche un anno insieme, siccome non aveva avuto ancora il divorzio dalla prima moglie aveva organizzato il matrimonio a Las Vegas. È stato lì, davanti al grande passo, che mi sono spaventata e mi sono tirata indietro”.

L’attrice ammette riguardo al matrimonio mancato: “Non ero pronta. Ero troppo giovane, tutto qui, e amavo la mia libertà. Non mi sentivo di vivere a 40 chilometri da Roma, lontana dagli amici, rinchiusa nella vita di casalinga e madre di famiglia”. Adriana Russo, poi, rivela: “Lui aveva una gelosia morbosa. Gli ho detto tra le lacrime che non me la sentivo di sposarlo e lui la prese malissimo. Era come se non ci credesse, come se non capisse, ma io ero inamovibile e un certo punto lo vidi piangere”. L’attrice ammette: “Allora mi sembrava di pagare un prezzo esagerato, oggi col senno di poi dico che ho sbagliato. Era una storia d’amore pura e se fosse rimasta segreta, vissuta passo dopo passo, senza fretta, forse sarebbe durata fino a oggi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Ruba i fiori dalle corone per i funerali di Pippo Baudo, l'ammissione al Tg1
TV / Ascolti tv mercoledì 20 agosto: Amore sul Danubio, Rocco Schiavone 5
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Ruba i fiori dalle corone per i funerali di Pippo Baudo, l'ammissione al Tg1
TV / Ascolti tv mercoledì 20 agosto: Amore sul Danubio, Rocco Schiavone 5
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica
TV / La ragazza alla pari streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Rocco Schiavone 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta stagione della serie tv
TV / Amore sul Danubio: L’arte di amare: tutto quello che c’è da sapere
TV / La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Sweet Country: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza alla pari: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 agosto 2025
Ricerca