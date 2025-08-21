L’ex compagna di Pippo Baudo: “Mi voleva sposare ma l’ho lasciato, aveva una gelosia morbosa”

Adriana Russo, attrice ed ex compagna di Pippo Baudo, ripercorre la sua storia d’amore con il conduttore tv, scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni. Intervistata dal settimanale Oggi, l’interprete ricorda: “Eravamo innamorati ma Pippo si fece prendere da una frenesia inspiegabile. Andò da mio padre e gli chiese la mia mano, voleva portarmi a vivere nella sua villa di Morlupo, fare di me la madre dei suoi figli. Correva, come se avesse una gran fretta. Dopo neanche un anno insieme, siccome non aveva avuto ancora il divorzio dalla prima moglie aveva organizzato il matrimonio a Las Vegas. È stato lì, davanti al grande passo, che mi sono spaventata e mi sono tirata indietro”.

L’attrice ammette riguardo al matrimonio mancato: “Non ero pronta. Ero troppo giovane, tutto qui, e amavo la mia libertà. Non mi sentivo di vivere a 40 chilometri da Roma, lontana dagli amici, rinchiusa nella vita di casalinga e madre di famiglia”. Adriana Russo, poi, rivela: “Lui aveva una gelosia morbosa. Gli ho detto tra le lacrime che non me la sentivo di sposarlo e lui la prese malissimo. Era come se non ci credesse, come se non capisse, ma io ero inamovibile e un certo punto lo vidi piangere”. L’attrice ammette: “Allora mi sembrava di pagare un prezzo esagerato, oggi col senno di poi dico che ho sbagliato. Era una storia d’amore pura e se fosse rimasta segreta, vissuta passo dopo passo, senza fretta, forse sarebbe durata fino a oggi”.