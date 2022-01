È in lacrime la cantante Adele quando annuncia la cancellazione di tutti i suoi concerti a Las Vegas. “Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto”, dice in un video su Instagram, a 24 ore dal debutto. “Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo”, parlando anche di un ritardo nelle consegne.

Questo sarebbe stato il ritorno della popstar sul palcoscenico, dopo cinque anni di stop. Erano 24 i concerti in programma al Caesars Palace per dodici settimane fino ad aprile. “Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c’è più tempo” dice Adele scusandosi anche con i fan già arrivati a Las Vegas. “Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora. E finirò il mio spettacolo”, aggiunge.

Il costo dei biglietti andava dagli 85 ai 685 dollari. Molti fan sono arrabbiati. “La sua mancanza di preavviso è sbalorditiva. Sono arrrabbiato e frustrato”, dice qualcuno, come riportato dalla Bbc. Qualche altro, invece, parla di “delusione” anche per la scelta di annunciare le cancellazioni alla vigilia della prima data.