Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Achille Lauro: “Resto single per non tradire. Lavoro venti ore al giorno e dormo quattro ore a notte”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Dal rapporto con la famiglia al sogno di diventare papà: il cantante si racconta

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dal sogno di avere una “famiglia numerosissima” al rapporto con i suoi genitori: Achille Lauro si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Il cantante, reduce da X Factor, afferma di avere una “vita alienante, dormo quattro ore a notte”. Dopo aver raggiunto il successo, il suo pensiero è sempre stato rivolto alla famiglia: “La mia famiglia a un certo punto si è divisa, sono emozioni forti quelle che ho passato. Ma poi ci siamo ritrovati”. E sul padre afferma: “Il suo non stare mai fermo, il suo lavorare sempre e sempre cambiando lavoro, professore avvocato magistrato, senza accontentarsi mai”.

Achille Lauro non nega di desiderare dei figli: “Io amo quello che non ho. Invidio mia cugina, che sognava una famiglia numerosa e ora ha quattro figli. Anche io, se devo sognare, sogno una famiglia numerosissima. Ma ora sono solo”. Attualmente, infatti, preferisce “restare solo piuttosto che tradire. Una relazione presuppone un dovere. Un atto di coraggio. Implica rinunciare a qualcosa. In questa fase non me la sentirei. Non sono pronto. Non voglio fare male a nessuno e non voglio che nessuno mi faccia male. L’amore può distruggerti, e può distruggere. Può portarti fuori strada. Amando ti metti nelle mani di qualcuno, sino a dargli la possibilità di farti a pezzi. E non voglio essere né vittima, né carnefice”.

I suoi impegni non lo aiutano a trovare una stabilità: “Non esistono i weekend, non esiste la possibilità di staccare. Sono sempre immerso nel mio progetto. Lavoro venti ore al giorno, mettere al mondo un figlio adesso sarebbe come buttarsi dal quinto piano senza paracadute. Dormo pochissimo, al massimo quattro ore per notte. Nel 2026 voglio prendermi più tempo per dormire”. Il cantante, poi, racconta di quando è andato via di casa minorenne: “Sono andato via di casa a quindici anni, sono andato a vivere in una comune con mio fratello più grande a Val Melaina, in periferia. Facevo a botte, la violenza data e subita era una costante. Nella comune vivevo con ragazzi grandi: chi dipingeva, chi faceva writing, chi stava nel movimento rave. Molti erano figli di nessuno, scappati di casa. Insieme abbiamo fatto di tutto”.

Nelle periferie, ha visto gli effetti della droga: “Nelle periferie la droga esiste. Io sono cresciuto lì. Ora vedo le cose con altri occhi. E vedo soprattutto i pericoli. Le atroci conseguenze. Ho fatto un disco che si chiama Ragazzi madre e racconta queste situazioni dall’interno. Tanti ragazzi hanno imboccato un percorso diverso dal mio. A vent’anni pare tutto uno scherzo, tutto normale. Voglio combattere con loro e per loro, li voglio aiutare. Per questo stiamo creando una fondazione che aiuterà i ragazzi di strada ma non solo, darà sostegno a tutti i ragazzi fragili”. Il 2026 sarà l’anno del tour negli stadi anche se il suo sogno nel cassetto è “suonare a San Pietro. Adoro Michelangelo: la Pietà, il Giudizio universale della Sistina. Trovo affascinante la figura di sant’Agostino, un uomo controverso, e Papa Leone è un agostiniano”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Edoardo Vianello contro Ornella Vanoni: “Sopravvalutata. E non era sincera”
Gossip / Romina Power: "Al Bano? Lo amo ancora. Ylenia è viva, le indagini non sono state fatte bene"
Musica / Emma Marrone: "Il tumore? In sala operatoria non conta se sei famoso"
Ti potrebbe interessare
Musica / Edoardo Vianello contro Ornella Vanoni: “Sopravvalutata. E non era sincera”
Gossip / Romina Power: "Al Bano? Lo amo ancora. Ylenia è viva, le indagini non sono state fatte bene"
Musica / Emma Marrone: "Il tumore? In sala operatoria non conta se sei famoso"
Esteri / La protesta di Nemo, vincitore dell'Eurovision 2024: "Restituisco il trofeo per la mancata esclusione di Israele"
Musica / Israele parteciperà all'Eurovision: Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia si ritirano
Musica / Paola Iezzi: “Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla musica”
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big: "Contano le canzoni"
Musica / Sanremo 2026, ecco quali sono i cantanti che prenderanno parte al Festival
Musica / Fuga da Sanremo? L'indiscrezione sul Festival di Carlo Conti: "Pioggia di no"
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
Ricerca