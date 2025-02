Achille Lauro: “Con Fedez non ci siamo visti. Chiara Ferragni? È una roba montata da terzi” | VIDEO

Achille Lauro: “Chiara Ferragni e Fedez? È una roba montata da terzi”

Achille Lauro parla per la prima volta di Fedez e Chiara Ferragni dopo la rivelazioni di Fabrizio Corona secondo le quali il cantante avrebbe avuto una relazione con l’influencer quando quest’ultima era sposata con il rapper.

Interpellato sull’argomento dai giornalisti, Achille Lauro ha dichiarato: “Con Fedez non ci siamo visti, ho visto che la sua canzone sta piacendo, sono contento per lui”.

Alla domanda se sperasse di chiarire con Fedez, il cantante ha risposto: “Questa è una roba montata da terzi”. Incalzato ancora dai giornalisti, Achille Lauro ha aggiunto: “Non è mai stata confermata questa cosa (la relazione con Chiara Ferragni ndr)”.

“Solo tu puoi confermarlo” ha chiesto un giornalista con Achille Lauro che ha replicato: “Appunto, nessuno ha mai confermato”.

È la prima volta che Achille Lauro parla direttamente della vicenda dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Precedentemente, infatti, il cantante aveva affrontato l’argomento affermando: “C’è chi ha lanciato il gossip e vive di quello. E grazie a Dio, io vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato nel fare tutti i miei progetti, sono concentrato su questo. Il gossip non lo seguo e non mi piace, sinceramente. Cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Lo trovo qualcosa che non mi rispecchia. Si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.