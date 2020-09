Zingaretti: ”Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie”

“Un passo di lato per far rientrare Renzi? Ma parliamo di cose serie”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, oggi – mercoledì 16 settembre – in piazza a Genova a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Liguria, Ferruccio Sansa, rispondendo alla domanda circa un suo eventuale passo di lato funzionale ad un ipotetico ritorno di Matteo Renzi nel partito.

Il dibattito sul possibile ritorno di Renzi e Bersani è scaturito da un’intervista del direttore di TPI Giulio Gambino al governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in occasione della Festa dell’Unità di Modena lo scorso venerdì. In quell’occasione Bonaccini aveva detto: “Renzi dovrebbe rientrare nel Pd? Perché no, rientri pure”.

[Il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa dell’Unità di Modena]

