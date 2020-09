Bonaccini: “Renzi dovrebbe rientrare nel Pd? Perché no, rientri pure”

“I renziani? Rientrino pure!”. E alla fine Stefano Bonaccini rompe l’ultimo tabù. Apre alla possibilità di un recupero della scissione di Italia Viva, malgrado i distinguo e gli strappi, le candidature contrapposte di queste ore. Lo fa dal palco della festa nazionale del Pd, rispondendo ad una domanda diretta del direttore di Tpi Giulio Gambino. Il governatore dell’Emilia Romagna spiega quella che secondo lui dovrebbe essere la nuova strategia del Partito Democratico: “Tu mi chiedi se secondo me Renzi e Bersani dovrebbero rientrare? Ma rientrino pure! Perche noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e che non ci votano più! Perché il Pd non può rimanere al 20%! Se il Pd nei prossimi anni rimane al 20%, quando si voterà per le politiche noi non vinciamo le elezioni. Noi dobbiamo riportare tutti quelli che non ci votano più, non Bersani e Renzi in quanti tali”. Di sicuro questo passo politico incendierà il dibattito nel partito. E di sicuro Bonaccini lo sa.

