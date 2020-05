De Luca: “Assistenti Civici? Formati alla scuola del niente”

Vincenzo De Luca dice la sua sugli assistenti civici. Il presidente della regione Campania, nell’appuntamento in diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza Coronavirus, espone il suo pensiero sui 60mila assistenti civici che il Governo ha deciso di assumere per cercare di regolare i flussi nei luoghi pubblici in modo da limitare il contagio.

De Luca in maniera ironica parla degli assistenti civici: “Possono fare multe a chi non porta la mascherina? No. Possono intervenire a controllare la movida? No. Possono regolamentare il traffico? No. E allora ci domandiamo cosa devono fare? Ci è stato risposto: moral suasion. Cioè faranno gli esercizi spirituali. Vedremo 60 mila persone con il saio con scritto: pentiti è colpa tua”.

Poi ancora: “Abbiamo domandato: ma saranno persone qualificate? Sociologi, educatori? No. Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla”.

