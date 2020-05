DeLucaRun, il videogioco con De Luca nei panni di Super Mario

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante queste settimane di lockdown per l’emergenza Coronavirus è diventato popolare sui social per alcune sue frasi cult che hanno fatto il giro del web. Adesso De Luca è anche protagonista di un videogioco, il DeLucaRun, in cui appare nelle vesti di Super Mario Bros.

Un gioco molto divertente e diventato subito virale, con una grafica molto simile a quella di Super Mario Bros, il videogame che ha appassionato diverse generazioni di giovani a partire dagli anni Ottanta. Nel gioco ideato da Luigi Sannino al posto del noto idraulico c’è il volto di De Luca, con un’espressione da busto della Magna Grecia.

De Magistris a TPI: “De Luca assurdo, Napoli riapre per ultima solo perché lui vuole mettersi in mostra”

Sullo sfondo del lungomare Caracciolo della città di Napoli, il De Luca virtuale deve superare alcuni ostacoli rappresentati da pizze margherite, evitare nemici come i tanto criticati runner, il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri. Lungo il percorso, inoltre, il protagonista del gioco deve raccogliere delle mascherine, un po’ come Super Mario che doveva prendere le monete d’oro.

Come se non bastasse, nel corso del videogame è possibile ascoltare alcune delle frasi dette dal governatore della Campania e diventate subito virali. Per chi arriverà alla fine, raggiungendo i tamponi, comparirà la scritta “Hai salvato la Campania!”. Insomma, DeLucaRun è sicuramente un gioco spassosissimo e originale, sviluppato da Digilab Software di Luigi Sannino. Per giocarci cliccate qui.

