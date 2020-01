M5S, a Palazzo Chigi il vertice tra i ministri pentastellati: atteso annuncio delle dimissioni di Di Maio

L’annuncio di un passo indietro di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico del Movimento Cinque Stelle potrebbe arrivare oggi in occasione del vertice dei ministri pentastellati, in programma a palazzo Chigi alle 10 di stamattina. Le indiscrezioni sulle dimissioni di Di Maio dalla leadership M5S si sono fatte più insistenti nelle ultime ore, anche se i rumors per ora non sono stati confermati dallo staff di comunicazione del ministro.

Sempre oggi, alle 17, è prevista la presentazione di una squadra di ‘facilitatori’ regionali per raccordare centro e territori, il cui mandato dovrebbe durare quanto quello del leader e ci si attendono comunicazioni in merito.

DIRETTA LIVE DA PALAZZO CHIGI | ULTIME NOTIZIE

IL PUNTO DELL’INVIATA DI TPI A PALAZZO CHIGI ANNA DITTA

ore 10.15 – Spadafora (M5S): “È un momento delicato. Dobbiamo restare uniti” – “Dobbiamo restare uniti, altrimenti saremo condannati all’irrilevanza”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e Sport Vincenzo Spadafora all’arrivo a palazzo Chigi per il vertice tra i ministri M5S.

ore 09.00 – Conte: “Di Maio tirato per giacca, rispetto le sue scelte. Se fa un passo indietro mi dispiacerà sul piano personale – “Di Maio è stato tirato per la giacchetta, dunque aspettiamo che assuma lui un’iniziativa”. Lo dice il premier Giuseppe Conte ai microfoni di Nonstopnews, su Rtl. “Se fosse una sua decisione lo rispetterò” anche se “mi dispiacerà sul piano personale”, spiega Conte.

ore 8.45 – Atteso vertice ministri M5S. L’inizio del vertice è previsto per le ore 10.

Dimissioni Di Maio: le ragioni della scelta

La leadership di Di Maio nel M5S è finito sotto attacco dopo la crisi di consenso nel Movimento, con le numerose critiche ricevute dai dissidenti negli ultimi mesi.

Altri due parlamentari hanno lasciato ieri il Movimento: si tratta di Michele Nitti e Nadia Aprile, la quale in un comunicato ufficiale parla di “metodi intollerabili” e “comportamenti di dubbia legittimità”.

Ma sulla scelta del capo politico pesa anche la probabile debacle alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica 26 gennaio. Se la scelta di Luigi Di Maio fosse ufficializzata, potrebbero esserci ripercussioni sulle sorti del governo già dopo il voto in Emilia-Romagna.

Potrebbero interessarti Salvini citofona a un presunto spacciatore: "Ho aiutato una mamma" La telefonata tra Di Maio e Beppe Grillo: "Non ce la faccio più" Mihajlovic: "Alle elezioni in Emilia-Romagna tifo per Salvini"

Leggi anche:

Luigi Di Maio si dimette da capo politico del M5S: cosa succede ora al governo?

Di Maio si dimette da capo politico dei 5 Stelle: ecco i possibili successori