Gli Stati generali sull’economia dell’Italia tanto voluti dal premier Giuseppe Conte entrano nel vivo: domani, sabato 13 giugno 2020, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma inizia il primo giorno di incontri tra i rappresentanti del governo, le parti sociali e alcuni intellettuali. L’obiettivo è di stabilire quali sono le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Gli Stati generali sull’economia hanno tra i protagonisti i rappresentanti del governo, parte dell’opposizione parlamentare, i rappresentanti delle parti sociali – sindacati, Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e Pmi – e alcuni intellettuali, definiti da Conte “menti brillanti”. Insieme si cerca di indicare un percorso comune per la rinascita dell’Italia, anche sfruttando i fondi del controverso Recovery Fund varato dall’Unione europea.

Stati generali sull’economia dell’Italia: il primo giorno di incontri | DIRETTA

