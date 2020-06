Stati generali economia Italia di Conte: quinto giorno di incontri | DIRETTA

Oggi, giovedì 18 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma è in programma la quinta giornata di incontri degli Stati generali sull’economia dell’Italia, voluti dal premier Giuseppe Conte per stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. La giornata si apre con l’incontro con i vertici Coldiretti per poi proseguire con tutte le confederazioni del food. Nel pomeriggio, invece, toccherà agli organi del turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente l’epidemia di Covid-19.

Stati generali: cosa è successo ieri nel quarto giorno di incontri

La giornata di ieri, mercoledì 17 giugno, è stata soprattutto contraddistinta dall’incontro/scontro che il premier e i rappresentanti del governo hanno avuto con Carlo Bonomi, neo presidente di Confindustria. Quest’ultimo ha duramente criticato il governo per i ritardi sulla cassa integrazione e sulle procedure annunciate a sostegno liquidità. “La cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane. Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno liquidità. Le misure economiche si sono rivelate più problematiche di quelle europee” ha affermato Bonomi, che ha poi ha chiesto “immediato rispetto per la sentenza della magistratura che impone la restituzione di 3,4 miliardi di accise energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione”.

Il premier, invece, ha escluso in maniera categorica che il governo da lui guidato abbia pregiudizi verso le imprese così come sostenuto da alcuni. “Qualcuno crede che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Voglio precisarlo molto chiaramente: le misure che abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti sono dedicate al sostegno delle imprese. Da parte di questo governo c’è una costante attenzione per il sostegno alle imprese” ha dichiarato il presidente del Consiglio.

