Omofobia, Vittorio Sgarbi contro Fedez e Chiara Ferragni | VIDEO

Vittorio Sgarbi attacca Fedez e Chiara Ferragni per il loro appoggio alla proposta di legge con la transomofobia ostacolata in Senato da alcuni esponenti della Lega. Il rapper ha invitato in una diretta Instagram il parlamentare Alessandro Zan, promotore del testo della legge, per allargare il dibattito anche ai suoi follower più giovani. Nella campagna per approvare la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, insieme a numerosi artisti tra cui Elodie, Levante e Mahmood, si è unita anche Chiara Ferragni che ha lanciato un appello nelle sue storie Instagram.

Contro i Ferragnez è intervenuto Vittorio Sgarbi. Il parlamentare e sindaco di Sutri ha pubblicato su Facebook un video nel quale critica Fedez e Chiara Ferragni e l’impianto generale della legge: “È pedofilia di Stato. Quella legge punta a imporre ai bambini una visione distorta del sesso. Invece gli istinti dell’essere umano devono essere lasciati liberi. Ognuno può essere liberamente eterosessuale o omossessuale. Ma lo deve scegliere da solo, senza imposizioni. Invece tramite questa legge si vuole imporre una visione che punta a mettere sullo stesso piano gli orientamenti sessuali, punta a dire che essere omosessuali o eterosessuali è la stessa cosa. È una violenza, non è così. Massimo rispetto per tutti, ma sugli orientamenti sessuali non ci possono essere imposizioni di nessun tipo”.



