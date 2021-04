Omofobia, l’affondo di Levante a Pillon (Lega): “Non è mai tardi per iniziare una terapia che la aiuti”

Legge contro l’Omofobia, Levante attacca Pillon (Lega)

Dopo Elodie e Fedez, anche Levante si schiera a difesa della legge contro l’omofobia attaccando la Lega intenzionata a ostacolare l’iter del Ddl Zan in Senato. “Ognuno ha il diritto di essere chi vuole“, scrive la cantante Levante su Twitter e, rivolgendosi direttamente al senatore della Lega Simone Pillon, twitta “@SimoPillon, non è mai tardi per iniziare un percorso di terapia che la aiuti a comprendere l’importanza dell’altro, il diritto dell’altro a essere chi vuole (liberamente) e il dovere di uno Stato a tutelarne la libertà”, scrive Levante sul suo profilo social.

