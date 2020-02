Le sardine ripartono da Roma e incontrano i ministri Provenzano e Boccia

.

Sardine a Roma per incontrare i ministri

Le Sardine ripartono da Roma. E fanno rotta verso Sud. A quasi tre mesi dalla nascita, dopo il successo e la vittoria emiliana che lo stesso presidente eletto Stefano Bonaccini ha attribuito in buona parte a loro e un sabbatico dai media infranto dallo scivolone comunicativo della foto con Benetton, questa è la settimana della ripartenza. Con qualche consapevolezza in più e molte incognite sul futuro.

Una delegazione delle Sardine oggi, martedì 11 febbraio, alle 15 a Roma incontrerà il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e sarà composta da uno dei quattro fondatori del movimento, Mattia Santori, e inoltre da Massimiliano Perna (portavoce Sicilia), Jasmine Cristallo (portavoce Calabria), Michele Esposito (portavoce Campania), Isabella Capozzi (portavoce Puglia).

“L’incontro sarà l’occasione di riportare al Ministro la ‘voce del sud’, nata sia dal grande dialogo con i cittadini, che quotidianamente vivono in quelle regioni – si legge in un comunicato delle Sardine -, ma anche con esperti di rilevanza nazionale e tecnici che ci hanno aiutato a capire le possibilità che si possono ricercare e la situazione reale delle infrastrutture e della ‘macchina’ burocratica che le governa. Sarà un confronto dove la parola principale sarà ASCOLTO. Ed ovviamente una piccola sorpresa in pieno stile Sardine”.

