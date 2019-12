Le “Sardine” in piazza a Milano: la diretta live di TPI | VIDEO

SARDINE MILANO – Continuano in tutta Italia le manifestazioni delle Sardine, il popolo che scende in piazza per manifestare contro i messaggi d’odio e la violenza verbale della politica e che attacca la Lega e il suo leader Matteo Salvini (questo il loro manifesto).

Dopo gli appuntamenti in città come Bologna, Modena, Palermo, Reggio Emilia, Rimini, Perugia, Parma, Genova e Napoli, sit-in del movimento è previsto oggi domenica 1 dicembre 2019 a Milano. Nel capoluogo lombardo il raduno è stato programmato dalle ore 18 in piazza Duomo, vista la grande mole di partecipanti. Qui la diretta live dalla pagina Facebook di TPI: il racconto e le immagini dell’evento di Charlotte Matteini:

Durante la manifestazione, le migliaia di persone in piazza sotto una pioggia battente hanno intonato “Bella ciao”.

