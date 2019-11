SARDINE A PARMA – “Siamo noi il futuro. Mettiamo la faccia contro la violenza di oggi”. Joy Temiloluwa Olayanju, studentessa di Parma fra i promotori del flash mob delle “sardine” di lunedì 25 novembre in piazza Duomo, è stata ospite del live TPI. Joy ha solo 18 anni, ma le idee molto chiare.

Lunedì 25 novembre 2019, alle ore 19 10mila sardine sono scese in piazza al grido di “Parma non si Lega”. Un flash mob che segue quelli già andati in scena in altre città dell’Emilia Romagna come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rimini. TPI ha seguito la manifestazione con una diretta live streaming direttamente da Piazza Duomo che trovate sulla nostra pagina Facebook.

Dietro il simbolo delle sardine c’è anche altro. Gli ideatori hanno chiesto ai partecipanti di disegnare le sardine su cartoni e di recarsi con le proprie creazioni in piazza “per stimolare la creatività e riunirsi all’insegna dell’arte”, dice Joy. Per diffondere, insomma, un messaggio innovativo e lontano dalla retorica populista o dall’odio social.

