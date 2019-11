Le “Sardine” in piazza a Napoli: la diretta live di TPI | VIDEO

Continuano in tutta Italia le manifestazioni delle cosiddette “Sardine“, il popolo che scende in piazza per manifestare contro i messaggi d’odio e la violenza verbale della politica e che attacca la Lega e il suo leader Matteo Salvini (questo il loro manifesto). Dopo gli appuntamenti in città come Bologna, Modena, Palermo, Reggio Emilia, Rimini, Perugia, Parma, Genova, sit-in del movimento sono previsti oggi sabato 30 novembre a Firenze e a Napoli. Nel capoluogo campano il raduno è stato programmato dalle ore 19 in piazza Dante. Qui la diretta live dalla pagina Facebook di TPI: il racconto e le immagini dell’evento di Davide Traglia e Sergio Sciambra.

