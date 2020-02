Salvini e Sardine a Roma, la campagna elettorale per la Capitale inizia oggi

È già accaduto a Bibbiano con due piazze contrapposte: ora la Lega di Matteo Salvini e le Sardine tornano a “fronteggiarsi” a Roma, con due eventi in contemporanea. Da una parte il flash mob organizzato dal movimento fondato da Mattia Santori, previsto a piazza Santi Apostoli alle 17, dall’altra l’evento “Roma torna capitale. Idee nuove per il futuro della città”, con Matteo Salvini al palazzo dei Congressi, all’Eur, in programma alle 16.30.

Il leader della Lega ha già lanciato la sua “marcia” per prendersi la capitale, sferrando duri attacchi all’attuale amministrazione Capitolina, guidata dalla sindaca 5 Stelle Virginia Raggi. Ma, come avvenuto nel caso delle elezioni in Emilia Romagna, le Sardine intendono rappresentare una narrazione alternativa e impedire al Carroccio di conquistare i voti necessari a governare la Capitale.

In Emilia il movimento è riuscito a fare la differenza, agevolando la vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni, tanto che il segretario del Pd Zingaretti aveva ringraziato pubblicamente le Sardine e parlato di una “scossa democratica per il paese”.

Ma l’impresa in vista delle amministrative 2021 a Roma si preannuncia più difficile: dopo la conclusione anticipata dell’esperienza con Ignazio Marino e la difficile gestione Raggi, la destra sarà probabilmente la favorita alle prossime elezioni. Creare una valida alternativa non sarà semplice.

Le Sardine a Roma

Il flash mob delle Sardine in piazza Santi Apostoli sarà dedicato ai decreti sicurezza e alle “idee propositive sul futuro della capitale”, scrive lo staff del movimento in un comunicato.

“Dopo il successo di Piazza San Giovanni siamo andati nelle periferie ad ascoltare i cittadini, abbiamo raccolto voci ed emozioni, idee e prospettive. Fervono i preparativi per riempire un’altra piazza per fare da megafono ai cittadini usando gli anticorpi che servono a questa politica: fantasia, ideali, creatività e contenuti”, dichiarano le sardine.

L’ultima volta, a San Giovanni, la manifestazione radunò circa 35mila persone.

Salvini a Roma

Salvini sarà oggi al palazzo dei Congressi del quartiere Eur ad animare l’evento “Salvini incontra Roma”, in cui, come fanno sapere dal suo staff, il segretario del Carroccio “incontrerà i romani per un confronto con categorie professionali e produttive”.

Il leader della Lega ha aperto mesi fa la sua campagna elettorale per le amministrative a Roma, ma non si conosce ancora il nome del candidato di centrodestra. Ormai Giorgia Meloni, in pole position fino a qualche mese fa, con la crescita dei consensi di Fratelli d’Italia potrebbe puntare più in alto e quindi per il Campidoglio potrebbe correre un leghista.

“Perché la Lega? Perché gli altri li avete già provati tutti. E hanno fallito”, ha detto Salvini a novembre aprendo la sua campagna elettorale romana.

