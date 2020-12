Recovery, a Palazzo Chigi l’incontro tra Conte e la delegazione di Italia Viva

È iniziato poco dopo le 11 l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e la delegazione di Italia Viva sui lavori di preparazione del Recovery Plan.

Alla riunione hanno preso parte il presidente del Consiglio, i ministri Amendola e Gualtieri, le ministre di Iv, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il presidente del partito Ettore Rosato e Luigi Marattin.

Entrando a Palazzo Chigi, Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo, ha dichiarato: “Intanto è positivo che finalmente si parla di contenuti e non di task force, come vedete quella proposta non è inserita negli emendamenti della legge di Bilancio e adesso iniziamo a lavorare nel merito, perché è ciò che interessa al Paese, come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze”.

L’incontro era molto atteso dal momento che proprio sul Recovery Plan si è consumato lo strappo tra il premier e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

In una lettera indirizzata al premier, infatti, l’ex segretario del Pd aveva ribadito a proposito del Recovery Plan che “non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo” aggiungendo che “non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta Facebook. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all’ultimo momento”.

Proprio a poche ore dall’incontro tra il premier e la delegazione di Italia Viva, Renzi era tornato sull’argomento scrivendo nella sua enews: “Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidente Conte abbia letto. Vedremo se vorrà dare delle risposte. La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Le risposte le deve all’Italia, non a Italia Viva”.

