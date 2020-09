Ragazzo ucciso a Colleferro, il commento di Matteo Salvini: “Giustizia per Willy”

“Giustizia per Willy”: è ciò che scrive il leader della Lega Matteo Salvini sui suoi social commentando la vicenda del ragazzo (qui il suo profilo) aggredito e ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. “Willy era un ragazzo d’oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua amata Roma. È morto per un gesto di altruismo. Picchiato con ferocia da esseri disumani, ucciso per aver difeso un amico. Una preghiera per lui e un abbraccio commosso alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutta la comunità di Colleferro e l’Italia intera chiedono pene esemplari per i maledetti assassini” ha scritto il leader della Lega sul suo profilo Facebook, allegando al post la foto del ragazzo ucciso con la scritta “Giustizia per Willy”.

Leggi anche: 1. Cosa è successo a Colleferro: la ricostruzione della feroce aggressione a Willy Monteiro Duarte / 2. 21enne interviene per difendere un amico: massacrato a morte dal branco / 3. “Vi prego basta, non respiro più, così è morto Willy

4.Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio: chi sono gli aggressori di Willy Monteiro / 5. Uno degli aggressori di Willy Monteiro insegnava arti marziali ai bambini / 6. Se a uccidere un bianco fossero stati 4 neri sarebbe scoppiato il finimondo (di G. Cavalli)

