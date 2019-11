Ilva, Conte incontra i vertici di Arcelor Mittal: “Saremo inflessibili sul rispetto degli impegni”

Ilva, Conte incontra i vertici di Arcelor Mittal

Oggi, mercoledì 6 novembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra alle 11.30 a Palazzo Chigi i vertici dell’Arcelor Mittal dopo l’annuncio da parte dell’azienda dell’acciaio del ritiro dall’ex Ilva di Taranto.

Il premier, che ha promesso inflessibilità da parte del governo, si è detto fiducioso. Intanto, sempre per oggi, è previsto un presidio dei lavoratori sotto la direzione, lasciando il consiglio di fabbrica permanente.

Quella tra governo e Ancelor Mittal sarà una trattativa impegnativa. In ballo ci sono 15mila posti di lavoro. Ma anche il destino di un’intera città e forse anche quello del governo.

Conte proverà a riaprire la trattativa con l’azienda, ma senza promettere nulla prima di aver ottenuto un vero impegno della compagnia a non spegnere l’Ilva. Il governo chiede il rispetto degli impegni sottoscritti.

Perché Arcelor Mittal si è tirata indietro sull’acquisizione dell’Ilva

La vicenda

ArcelorMittal ha inviato due giorni fa, lunedì 4 novembre, ai commissari straordinari Ilva una comunicazione di recesso o risoluzione del contratto per l’affitto e il successivo acquisto dei rami d’azienda, a cui era stata data esecuzione il 31 ottobre.

La comunicazione è stata giustificata dal fatto che il Parlamento italiano ha eliminato la protezione legale necessaria ad Arcelor Mittal per attuare il piano ambientale senza un rischio di responsabilità penale.

Posizione ovviamente bocciata dal governo. Il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha dichiarato: “La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema. Non esiste il diritto di recesso, non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale”.

Rispondendo alla nota dell’azienda l’esponente M5S ha spiegato che “non esiste un diritto di recesso come strumentalmente Arcelor Mittal ha scritto oggi. Non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale”.

Se si aprirà una nuova trattativa con l’azienda dell’acciario, il governo tenterà la strada di una nuova “tutela legale”, che sarà probabilmente contenuta in un decreto ad hoc. Un provvedimento da approvare subito, nel primo Consiglio dei ministri a disposizione. “È stato stipulato un contratto e saremo inflessibili sul rispetto degli impegni”, ha comunque ribadito Conte in queste giorni.

Intanto giovedì sarà in Italia Sajjan Jindal, presidente e ad del gruppo siderurgico indiano JSW, protagonista del passato negoziato per rilevare l’Ilva. Matteo Renzi ha smentito contatti per coinvolgerlo in una cordata alternativa.

Il sindacalista dei lavoratori Ilva a TPI: “O è un bluff in grande stile o sapevano dall’inizio di volersi ritirare”

“Sono all’ex Ilva da 18 anni, Arcelor Mittal ha distrutto ogni speranza di futuro”: un lavoratore a TPI

Il fallimento dell’Ilva è lo specchio di un Sud che muore tra clientelismo, mala politica e disastri ambientali

Salvini accusa il governo su Ilva, ma votò la cancellazione dell’immunità per Arcelor Mittal