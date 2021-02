Nel Governo Draghi ci sarà il ministero per la Transizione ecologica chiesto dal M5S

Governo Draghi, il Wwf conferma: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”

“Ci sarà un ministero della transizione ecologica”: lo ha confermato Donatella Bianchi, presidente di Wwf Italia, al termine delle consultazioni che il premier incaricato, Mario Draghi, ha tenuto anche oggi, mercoledì 10 febbraio, con associazioni e organizzazioni in vista della formazione di un nuovo governo (qui le ultime notizie).

Si tratta di un messaggio importante soprattutto per i 5 Stelle, che avevano posto come condizione per appoggiare il nuovo esecutivo proprio la creazione di un ministero della transizione ecologica.

A dichiararlo, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Facebook e ripreso su un post pubblicato anche sul Blog delle Stelle, era stato proprio Beppe Grillo.

“A Draghi ho proposto una cosa che succede in Francia, in Spagna, nel mondo, in Cina, in tutte le parti se vogliamo dare una prospettiva diversa dobbiamo fare il Ministero della Transizione Ecologico Sostenibile, dove il Ministero della Finanza, dell’Economia Sostenibile, insieme al Ministero dell’Ambiente e a quello dell’Energia convergono in un settore dove ci saranno due o tre persone scelte, una da noi, due da lui, di grande, di grosso spessore che filtreranno tutti gli investimenti futuri di questo Paese” dichiara Grillo nel video.

La decisione di dare vita a questo super-ministero potrebbe essere quel famoso segnale che il Movimento 5 Stelle attendeva per oggi da Draghi e che serviva per dare il via alla votazione su Rousseau, momentaneamente rimandata anche e soprattutto a causa delle divisioni interne.

Non a caso, subito dopo la notizia Luigi Di Maio ha scritto su Twitter: “Un’ottima notizia. Un’importante innovazione a beneficio dell’Italia proposta da Beppe Grillo, che come sempre sa guardare lontano”.

