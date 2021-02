Governo Draghi, le ultime notizie

GOVERNO NEWS – Concluso il secondo giro di consultazioni con le forze politiche, in cui si è parlato perlopiù del programma da attuare, il premier incaricato Mario Draghi continua i suoi colloqui a Montecitorio con organizzazioni e associazioni al fine di risolvere la crisi e formare un nuovo governo.

L’ex presidente della Bce, infatti, oggi, mercoledì 10 febbraio, a partire dalle 10,30, incontra, tra gli altri, l’Anci, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, Coldiretti e, infine, Wwf e Legambiente che, alle ore 17,30, concludono questa lunga giornata di faccia a faccia. (qui il calendario completo).

Terminati i colloqui, il presidente del Consiglio incaricato potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Sul destino dell’eventuale nuovo governo, però, pende ancora la decisione degli iscritti del M5S, i quali dalle 13 di oggi alle 13 di domani, 11 febbraio, saranno chiamati su Rousseau a stabilire se appoggiare o meno l’esecutivo guidato da Mario Draghi: votazione che, secondo il retroscena di Marco Antonellis su TPI, avrebbe infastidito il Capo dello Stato. Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

Governo Draghi, news in diretta

Ore 07.00 – Salvini: “Incredibile l’atteggiamento di Grillo. La Lega va avanti” – “Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti su nessuno. È incredibile invece l’atteggiamento di Grillo e dei 5 stelle che chiedono ministeri e vorrebbero imporre al professor Draghi un governo senza la Lega. Non è questo che ha chiesto Mattarella e che serve all’Italia. Noi andiamo avanti tranquilli: prima il bene del Paese e poi gli interessi dei partiti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

