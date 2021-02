Governo Draghi, l’11 febbraio la votazione su Rousseau: il quesito

“Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?“: è questo il quesito sul quale gli iscritti del Movimento 5 Stelle dovranno esprimere, nella giornata di giovedì 11 febbraio dalle 10 alle 18, la propria votazione sulla piattaforma Rousseau.

La votazione, che inizialmente si doveva tenere nella giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio, era stato rinviato a causa delle divisioni interne riscontrate nel Movimento.

L’annuncio da parte della presidente di Wwf Italia, Donatella Bianchi, dell’istituzione di un ministero della Transizione ecologica ha in qualche modo sbloccato la situazione.

L’istituzione di un super-ministero, infatti, era stato richiesto da Beppe Grillo in persona ed era stato fondamentalmente posto come condizione per l’appoggio del M5S a Mario Draghi.

Non a caso nel quesito si fa riferimento proprio al “super-Ministero della Transizione Ecologica”: in questo modo i vertici del Movimento intendono sbandierare una loro vittoria e convincere così gli elettori a votare a favore dell’appoggio del M5S al nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce.

Leggi anche: 1. Qui Radio Colle: il Quirinale infastidito per la votazione M5S su Rousseau / 2. Effetto Draghi: Salvini cambia rotta sui migranti e dice sì al Recovery Fund / 3. Di Battista: “Voterò no al Governo Draghi. Astensione M5S sarebbe ragionevole”

Potrebbero interessarti La soddisfazione di Renzi per il governo Draghi: "Un capolavoro" Nel Governo Draghi ci sarà il ministero per la Transizione ecologica chiesto dal M5S L’ex M5S Giarrusso a TPI: “Il Grillo di oggi è un clone dell’originale, l’establishment si è impadronito del Movimento”