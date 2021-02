Secondo giro di consultazioni, Draghi incontra Italia Viva: la diretta live

CONSULTAZIONI ITALIA VIVA DIRETTA LIVE – Si conclude il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi che oggi incontra nuovamente i principali partiti italiani per la formazione del governo: alle 12,30 è in programma il colloquio tra l’ex presidente della Bce e la delegazione di Italia Viva, composta dal leader Matteo Renzi, dall’ex ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, e dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’incontro tra Draghi e Italia Viva.

ITALIA VIVA INCONTRA DRAGHI: LA DIRETTA DELLE CONSULTAZIONI

Ore 12,45 – Iniziato confronto tra Draghi e Italia Viva – È iniziato nella Sala della Lupa di Montecitorio il confronto tra la delegazione di Italia Viva, composta dal leader Matteo Renzi, dall’ex ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, e dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, e il premier incaricato Mario Draghi nell’ambito delle consultazioni.

Governo: il calendario delle consultazioni di Mario Draghi

Dopo essere stato chiamato al Colle alla fine di sbloccare la crisi di governo e aver accettato con riserva l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Mario Draghi ha subito dato il via a un giro di consultazioni, iniziate lo scorso 4 febbraio e terminate il 6 febbraio, volte alla formazione di un nuovo esecutivo.

Il premier incaricato, quindi, ha sondato la disponibilità dei partiti ad appoggiare un suo eventuale governo per poi iniziare, nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio, un secondo giro di consultazioni, al termine delle quali Draghi dovrebbe sciogliere la riserva, accettando l’incarico e presentando al Capo dello Stato la lista dei ministri.

Nella giornata di lunedì 8 febbraio, Draghi ha incontrato i partiti cosiddetti minori, Gruppo Misto di Camera e Senato, Centro Democratico, +Europa e Azione, per poi proseguire gli incontri nella mattinata di martedì 9 febbraio.

Prima di Italia Viva, infatti, il premier incaricato ha incontrato il gruppo degli Europeisti e la delegazione di Leu. Le consultazioni proseguiranno con Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e, infine, M5S.

