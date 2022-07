Governo, Conte: “M5S attende risposte da Draghi il prima possibile”

Il tempo stringe sempre di più per evitare la crisi di governo: lo fa capire Giuseppe Conte il quale ha dichiarato che il M5S si aspetta risposte dal premier Draghi “il prima possibile”.

Proprio da ciò che dirà il presidente del Consiglio, che dopo aver incontrato i sindacati in mattinata parlerà alla stampa alle ore 16.30 insieme al ministro del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dipende il futuro dell’esecutivo che, dopo il non voto del Movimento 5 Stelle al dl Aiuti, appare sempre più in bilico.

Intanto, anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fuoriuscito dal M5S appena poche settimane fa, è intervenuto per chiedere chiarezza al suo ex partito.

Conte: “Attendiamo risposte”

“Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile” ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe Conte, riferendosi al documento di 9 punti presentato settimana scorsa al premier Mario Draghi. Intercettato da Fanpage.it all’uscita del supermercato di fronte alla sua abitazione a Roma, alla domanda su come si comporterà il M5S sulla questione di fiducia per il dl aiuti, l’ex premier ha preferito glissare: “Sono venuto a controllare il caro prezzi di persona”.

Di Maio: “M5s dica se è dentro o fuori”

“Il teatrino della politica non serve a nulla, sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni. Io sono contento che all’interno del M5S ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio. Non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento come questo” è stata la reazione di Luigi Di Maio che poi, rivolgendosi al suo ex partito, ha aggiunto: “Ci dicano se sono dentro o fuori”.