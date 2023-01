“Giarrusso non può iscriversi al Pd, lo dice il regolamento”: colpo di scena per l’ex Iena

“Secondo il nostro regolamento Giarrusso non può essere tesserato”. Lo ha sottolineato il responsabile dell’organizzazione del Partito democratico, il deputato Stefano Vaccari, chiudendo le polemiche degli scorsi giorni sulla possibile iscrizione dell’ex iena Dino Giarrusso.

Il motivo è che l’europarlamentare ex Movimento 5 stelle, poi fondatore del partito “Sud chiama Nord” con Cateno De Luca, “fa parte di un gruppo diverso dal nostro al parlamento europeo, anche se è il suo è il misto, cioè quello dei non iscritti”, ha ricordato Vaccari in un’intervista a Domani.

“Le regole che evitano le porte girevoli sia nazionalmente che sul territorio ci sono già. Basta applicarle”, ha aggiunto il deputato, dopo le forti proteste che avevano accompagnato l’annuncio fatto da Giarrusso nel fine settimana, durante la convention per sostenere la corsa di Stefano Bonaccini alla segreteria del Pd.