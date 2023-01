Giarrusso nel Pd, l’ira di Alessandro Gassman: “Non vi voterò mai più”

Alessandro Gassman non ci sta. L’attore romano si unisce al coro di proteste sollevato dall’arrivo nel Partito democratico dell’ex iena Dino Giarrusso.

Eletto al parlamento europeo con il Movimento 5 stelle, poi lasciato per fondare il partito “Sud chiama Nord” con Cateno De Luca, sabato scorso Giarrusso ha annunciato il sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria del Pd. “Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà”, ha detto durante la convention di due giorni organizzata a Milano per sostenere la corsa del presidente della regione Emilia-Romagna, specificando che entrerà nel Pd “in punta di piedi”.

Un cambio di casacca che ha lasciato sbigottito Gassman: “Un partito che continua ad essere ‘riempito’ di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più”, ha scritto su Twittter, accompagnando il post con l’hashtag “adieux”, addio.

Nei commenti l’attore è ancora più netto. “Andassero definitivamente a fare in culo, per essere chiari e per dire quello che uno pensa”, ha replicato a chi dice di volerlo seguire fuori dal partito. Positiva la risposta all’invito invece di “cercare un’unione” tra “chi ancora si sente di sinistra”: “Esatto”, ha scritto.