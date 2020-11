Fassino a TPI: “Vince Biden”. La previsione azzeccata della Cassandra di sinistra

La profezia di Fassino sul voto americano a TPI | VIDEO

Fassino aveva lanciato la sua “profezia” durante la maratona di TPI sulle elezioni presidenziali USA 2020:”Mi pare che tutte le previsioni dei sondaggi dicono che Biden dovrebbe ottenere più voti di Trump. E quindi vincere“. E questa volta ci ha preso. L’esponente del Pd, che in passato aveva preconizzato le disfatte politiche di uomini, donne e partiti poi giunti a successi straordinari, ha lanciato a TPI la sua profezia sul voto americano annunciando chi – secondo l’esponente del Pd – avrebbe vinto tra Donald Trump e Joe Biden.

Nel 2009 per la politica italiana era toccato a Beppe Grillo: l’esponente del Pd aveva detto che se il comico genovese avesse fondato un partito, non avrebbe mai avuto un seguito di elettori. Parole prontamente smentite dai fatti. Questa volta, invece, la sua profezia si è avverata: Biden ha vinto.

“Joe Biden 46° Presidente degli Stati Uniti! Si apre una nuova pagina per gli Stati Uniti e per il mondo. Coesione, non lacerazione. Integrazione, non razzismo. Solidarietà, non egoismo. Multilateralismo, non arrogante solitudine”, scrive oggi Piero Fassino.

