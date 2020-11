Elezioni Usa 2020: Joe Biden vince in Pennsylvania ed è il nuovo presidente

Joe Biden vince in Pennsylvania ed è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, a riportarlo è la Cnn: si concludono con la vittoria del candidato democratico, quindi, le elezioni Usa 2020, tra le più avvincenti e incerte degli ultimi anni. Per giorni, infatti, gli States e il mondo intero hanno trattenuto il fiato in attesa di scoprire chi fosse il 46esimo presidente Usa: che l’ex vice presidente di Obama fosse ormai vicino alla Casa Bianca lo si era capito già nella mattinata di venerdì 6 novembre quando è passato in testa sia in Georgia che in Pennsylvania (oltre ad essere in vantaggio sia in Arizona che Nevada). Ed è stata proprio la Pennsylvania a regalare i grandi elettori necessari per vincere la tornata elettorale. Grazie al trionfo in Pennsylvania, infatti, Biden ha ottenuto 20 grandi elettori che lo hanno portato a quota 273 delegati, superando dunque la cifra di 270, la quota magica per approdare alla Casa Bianca (qui come funziona il sistema elettorale).

Risultati parziali grandi elettori (270 necessari per essere eletto)

Grandi Elettori Trump totali: 213

Grandi Elettori Biden totali: 273

Grandi Elettori ancora da assegnare: 52

Biden, dunque, è il nuovo presidente, ma il vantaggio potrebbe ancora aumentare. Restano infatti ancora 5 Stati da assegnare: North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada e Alaska. In 3 di questi, Georgia, Arizona e Nevada, Biden è in vantaggio, mentre negli altri due, Alaska e North Carolina, è avanti Donald Trump. Se Biden riuscisse a vincere in tutti e 3 gli Stati otterrebbe 32 grandi elettori ulteriori, mentre Trump, qualora vincesse in Alaska e North Carolina, salirebbe a quota 232. Ora resta da capire se, a questo punto, l’ex presidente Trump sia disposto ad accettare la sconfitta o se deciderà, come minacciato più volte in questi giorni, di portare avanti la battaglia legale per far riconteggiare i voti nei vari Stati.

