Piero Fassino (Pd) a TPI: “Di Maio è cresciuto molto, lo promuovo come ministro degli Esteri”

Fassino a TPI : “Di Maio è cresciuto molto, lo promuovo come ministro degli Esteri” | VIDEO

“Di Maio l’ho visto crescere molto. All’inizio aveva bisogno di un un periodo di rodaggio. Fare il ministro non è uno scherzo, soprattutto se non l’hai mai fatto e se non ti sei mai occupato di politica estera. Di Maio non aveva un background dedicato alla politica estera prima di diventare un ministro. È dovuto partire da zero. Avendo con lui un rapporto costante e continuo posso dire che Di Maio è cresciuto molto. Ascolta, è sveglio e intelligente. Studia le cose, ascolta. Promosso come ministro degli Esteri“. Così Piero Fassino, deputato Pd e Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, nel suo intervento durante la diretta ‘TPI Speciale Elezioni 2020‘.

