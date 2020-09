Elezioni regionali Toscana 2020, gli exit poll: i dati alla chiusura delle urne

Alle 15 di oggi chiudono i seggi in Toscana per le elezioni Regionali e da quel momento tutti saranno in attesa degli exit poll, che servono a farsi un’idea della piega che i risultati prenderanno nel corso dello spoglio. Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre 2020, i toscani sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il primo turno delle elezioni amministrative.

Exit poll Toscana:

Giani 43,5% – 47,5%

Ceccardi 40% – 44%

Galletti 4,5% – 6,5%

Fattori 2% – 4%

Si profila dunque una lotta equilibrata e incerta quella tra il candidato di centrosinistra Giani e la sua avversaria di centrodestra Ceccardi.

I candidati delle elezioni regionali in Toscana

Elezioni regionali Toscana 2020, la legge elettorale

La legge elettorale in vigore per le Elezioni regionali in Toscana è il cosiddetto Toscanellum, introdotta nel 2014 e utilizzata per la prima volta per le regionali del 2015. A differenza di tutte le altre regioni, in Toscana è previsto un eventuale ballottaggio (senza possibilità di fare apparentamenti) nel caso nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere al primo turno almeno il 40% dei voti. Il secondo turno si svolge a distanza di due settimane esatte dalla prima consultazione. Ovviamente se un candidato ottiene più voti degli avversari e supera la soglia del 40% delle preferenze già al primo turno ha vinto direttamente le elezioni. Previste diverse soglie di sbarramento: al 3% dei voti validi per i partiti che fanno parte di una coalizione, a patto che questa vada oltre il 10% delle preferenze. Per i partiti che corrono da soli il tetto minimo è del 5%.

Ci sono poi diversi premi di maggioranza. Se un candidato al primo turno ottiene almeno il 45% dei voti a questi vengono assegnati 24 dei 40 seggi in totale. Se invece ottiene tra il 40% e il 45% avrà 23 seggi. È prevista anche una soglia di garanzia per le minoranze: nel caso in cui il candidato presidente venga eletto con una percentuale superiore al 65%, l’opposizione avrà comunque diritto ad almeno 14 seggi.

