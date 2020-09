Elezioni regionali Toscana 2020, chi ha vinto tra Giani e Ceccardi

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA CHI HA VINTO – Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali in Toscana: il candidato di centrosinistra ha battuto Susanna Ceccardi, del centrodestra. Ceccardi, nel pomeriggio, ha inviato un messaggio di auguri a Giani, congratulandosi per la vittoria e augurandogli di governare per il bene di tutta la Toscana. Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le Regionali in Toscana erano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma anche perché contemporaneamente si votava per altre due questioni. Stiamo parlando del referendum sul taglio dei parlamentari e per il primo turno delle elezioni amministrative.

Risultati Toscana: scrutini (1132 su 3937)

Eugenio Giani (centrosinistra): 48,2%

Susanna Ceccardi (centrodestra): 40,8%

Risultati Toscana: seconda proiezione La7

Eugenio Giani (centrosinistra): 47,2%

Susanna Ceccardi (centrodestra): 40,8%

Risultati Toscana: prima proiezione Rai

Eugenio Giani (centrosinistra): 46,4%

Susanna Ceccardi (centrodestra): 42,1%

Exit poll Toscana:

Giani 43,5% – 47,5%

Ceccardi 40% – 44%

Galletti 4,5% – 6,5%

Fattori 2% – 4%

Tutti i candidati

Sono in tutto sette i candidati alle elezioni Regionali in Toscana. Due sono i maggiori favoriti che si contenderanno la vittoria finale: quello del centrosinistra, Eugenio Giani, e quella del centrodestra, Susanna Ceccardi. Giani, attuale presidente del Consiglio Regionale, è sostenuto da sei liste ed è il candidato scelto dal PD e Italia Viva. L’obiettivo è quello di confermare il ruolo di presidente della Regione dopo i due mandati di Enrico Rossi. Classe 1959, l’esponente del centrosinistra è il favorito dai sondaggi, in un testa a testa con la principale sfidante Susanna Ceccardi. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno scelto di puntare su Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina, attuale europarlamentare, fedelissima del leader del Carroccio Matteo Salvini. Classe 1987, pisana, è stata la prima sindaca leghista della Toscana. Di seguito, l’elenco dei candidati alle Regionali in Toscana. Al fianco di ogni nome, quello delle liste che lo appoggiano:

Centrosinistra: Eugenio Giani

Centrodestra: Susanna Ceccardi

Movimento 5 Stelle: Irene Galletti

Sì Toscana a Sinistra: Tommaso Fattori

Movimento 3V Libertà di Scelta: Tiziana Vigni

Partito Comunista: Salvatore Catello

PCI: Marco Barzanti

