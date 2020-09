Elezioni regionali Liguria 2020, chi ha vinto tra Toti e Sansa

ELEZIONI REGIONALI LIGURIA CHI HA VINTO – Il candidato di centrodestra Giovanni Toti si avvia verso le elezioni regionali in Liguria: secondo i primi exit poll è infatti in vantaggio rispetto allo sfidante Ferruccio Sansa, sostenuto da Pd e M5S, che hanno corso insieme solo per le regionali in Liguria. Toti è dato al 53-57 per cento mentre Sansa al 33-37 per cento. Netto quindi il vantaggio dell’attuale governatore, che deve tuttavia ancora essere confermato dai risultati ufficiali.

Il risultato arriva in una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le Regionali in Liguria erano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma anche perché contemporaneamente si votava per altre due questioni. Stiamo parlando del referendum sul taglio dei parlamentari e, in 16 comuni liguri, per il primo turno delle elezioni amministrative.

Tutti i candidati

Sono in tutto nove i candidati alle elezioni Regionali in Liguria. I due più forti sono senza dubbio Giovanni Toti, governatore uscente e leader di “Cambiamo”, e Ferruccio Sansa, giornalista de Il Fatto Quotidiano appoggiato sia dal Pd che dal M5s. Indietro, secondo i sondaggi, Aristide Massardo, candidato di Italia Viva e +Europa. Di seguito, l’elenco dei nove candidati alle Regionali in Liguria. Al fianco di ogni nome, quello delle liste che lo appoggiano:

Giovanni Toti – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Toti Presidente

– Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Toti Presidente Ferruccio Sansa – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde-DemoS-Centro Demicratico, Sansa Presidente, Linea Condivisa

– Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde-DemoS-Centro Demicratico, Sansa Presidente, Linea Condivisa Aristide Massardo – Italia Viva-+Europa-PSI-PVU

– Italia Viva-+Europa-PSI-PVU Marika Cassimatis – Base Costituzionale

– Base Costituzionale Carlo Carpi – Lista Carpi

– Lista Carpi Giacomo Chiappori – Grande Liguria

– Grande Liguria Gaetano Russo – Il Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana

– Il Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana Alice Salvatore – Il Buonsenso

– Il Buonsenso Davide Visigalli – Riconquistare l’Italia

