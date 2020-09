Elezioni regionali Campania 2020, chi ha vinto tra Caldoro e De Luca

ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA CHI HA VINTO – Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni regionali nelle Campania: il candidato del centrosinistra ha ottenuto, secondo gli exit poll, una forbice tra il 54% e il 58%, assicurandosi una vittoria quasi certa in vista della fine dello spoglio. Indietro il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, fermo tra il 23% e il 27%. Si attendono ora i risultati definitivi.

Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le elezioni Regionali in Campania erano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma anche perché contemporaneamente si votava anche per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Tutti i candidati

Erano in tutto sette i candidati alle elezioni Regionali in Campania 26 liste: Vincenzo De Luca per il centrosinistra, sostenuto da 15 liste, Stefano Caldoro per il centrodestra, sostenuto da 6 liste, Valeria Ciarambino per il M5S, Giuliano Granato per Potere al Popolo, Luca Saltalamacchia per Terra, Sergio Angrisano per la lista Terzo Polo, Giuseppe Cirillo per il Partito delle Buone Maniere.

Al fianco di ogni nome, quello delle liste che lo appoggiano:

Sergio Angrisano – Terzo Polo

– Terzo Polo Stefano Caldoro – (Qui un suo profilo) Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Caldoro Presidente-UdC, Alleanza di Centro, Identità Meridionale-Macroregione Sud

– (Qui un suo profilo) Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Caldoro Presidente-UdC, Alleanza di Centro, Identità Meridionale-Macroregione Sud Valeria Ciarambino – Movimento 5 Stelle

– Movimento 5 Stelle Giuseppe Cirillo – Partito delle Buone Maniere

– Partito delle Buone Maniere Vincenzo De Luca – (Qui un suo profilo) Partito Democratico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Centro Demecratico, +Campania in Europa, Europa Verde-DemoS, De Luca Presidente, Campania Libera, Fare Democratico-Popolari, Democratici e Progressisti, Davvero Sostenibilità e Diritti-Partito Animalista, Lega per l’Italia-PRI, Liberaldemocratici e Moderati, Noi Campani, Per le Persone e la Comunità

– (Qui un suo profilo) Partito Democratico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Centro Demecratico, +Campania in Europa, Europa Verde-DemoS, De Luca Presidente, Campania Libera, Fare Democratico-Popolari, Democratici e Progressisti, Davvero Sostenibilità e Diritti-Partito Animalista, Lega per l’Italia-PRI, Liberaldemocratici e Moderati, Noi Campani, Per le Persone e la Comunità Giuliano Granato – Potere al Popolo

– Potere al Popolo Gabriele Nappi – Naturalismo

– Naturalismo Luca Saltalamacchia – Terra

