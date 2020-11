Discorso oggi Conte Camera streaming diretta tv: dove vederlo | Dpcm

Oggi, lunedì 2 novembre 2020, il premier Giuseppe Conte tiene un discorso alla Camera dei Deputati in cui farà le sue comunicazioni sull’emergenza da Coronavirus in Italia e parlerà probabilmente delle misure contenute nell’ultimo Dpcm: ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Di seguito, tutte le informazioni. L’orario del discorso di Conte alla Camera è alle ore 12, mentre alle 17 il premier si presenterà al Senato.

Dove vederlo in tv

Sarà possibile vedere in diretta il discorso alla Camera del presidente Conte oggi, lunedì 2 novembre 2020, sia in tv sia online in live streaming. Per seguirlo in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali reti televisive ma soprattutto sui canali all news, che interromperanno i loro programmi per collegarsi con la conferenza. Seguiranno certamente l’intervento del premier ad esempio, tra gli altri, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Discorso Conte, dove vederlo in streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming il discorso di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24, oppure sui canali social della Camera di montecitorio.

