“Democrazia alla prova”, il nuovo libro di Fabrizio Barca e Luca Borzani

Esce oggi per Feltrinelli il libro “Democrazia alla prova. Dalle promesse tradite a un riscatto possibile”, scritto da Fabrizio Barca e Luca Borzani, rispettivamente co-coordinatore e membro dell’Assemblea del Forum Disuguaglianze e Diversità.

Il saggio prova a rispondere a una domanda: di fronte al vicolo cieco in cui sono finite le democrazie è possibile agire superando paura e inerzia?

I due autori ragionano su una strategia per rigenerare la democrazia partendo dalla riflessione collettiva avvenuta a Genova nel gennaio scorso durante il convegno “Democrazia alla prova” organizzato dal ForumDD e da Palazzo Ducale, al quale hanno partecipato 38 relatori e relatrici di diverse discipline.

La prima parte del libro si concentra sull’analisi della situazione attuale. Le democrazie appaiono in un vicolo cieco: da tempo, per milioni di persone si sono rivelate incapaci di mantenere le promesse di uguaglianza, libertà e partecipazione per tutti e tutte, e quindi sono ora attraversate da una dinamica autoritaria che intimorisce chi dissente e normalizza la guerra e l’uso della forza nei rapporti internazionali.

Oggi le democrazie sono sotto scacco di potenti soggetti privati che sottraggono al controllo collettivo funzioni statali fondamentali come la salute e la difesa. La costante percezione di pericolo che ne deriva, gli allarmi ripetuti, l’evocazione di scenari distopici possono indurre risposte frettolose, tattiche o semplicistiche e, uniti a una sfiducia diffusa nei confronti della politica, ostacolano una reazione collettiva all’altezza della situazione.

Per tracciare una strada in grado di rigenerare la democrazia non si può che partire dalla comprensione delle scelte e degli errori che hanno condotto alla situazione attuale. Il libro ripercorre quindi le tensioni e le soluzioni nella convivenza fra democrazia e capitalismo per analizzare la risposta neoliberista che ha aperto la strada alla dinamica autoritaria, riproponendo anche l’approfondimento dei tre casi rilevanti affrontati a Genova (Stati Uniti, India, Cina). Non una parentesi improvvisa, ma il risultato di una sequenza di scelte politiche compiute negli ultimi decenni.

La proposta si radica in questa diagnosi. Barca e Borzani propongono di lavorare prima di tutto su tre capisaldi: l’attuazione della Costituzione, il rilancio e il rinnovamento del ruolo dello Stato, la rivitalizzazione del confronto democratico. È su questi tre capisaldi che va costruita una strategia per rigenerare la democrazia fondata sulla visione di un futuro migliore, agendo anche per scardinare il senso comune prevalente; su proposte concrete che incidono davvero sulla vita delle persone, come l’eredità universale per i e le diciottenni o la creazione di un’agenzia pubblica sovranazionale per la ricerca e la produzione di farmaci e vaccini; su un ecosistema organizzativo che coinvolgendo movimenti, organizzazioni della cittadinanza, del lavoro e della cooperazione, e partiti, sia capace di radicare il cambiamento e tradurlo nelle istituzioni.